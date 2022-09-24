Риски громадные: чем грозит поздняя беременность Ольге Орловой

44-летняя Ольга Орлова решилась на рождение второго ребенка. Поп-диву не смущают возможные риски в столь позднем возрасте, которых, по словам врачей, немало.

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«К этому возрасту часто женщина уже имеет какие-то хронические заболевания и их течение может утяжелиться во время беременности. Если заболевание было в ремиссии, то может наступить обострение, потому что беременность — это довольно большая нагрузка на организм», — разъяснила врач-акушер, гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова.

Среди возможных последствий медик назвала прерывание беременности, отслойку плаценты, преждевременные роды, возникновение диабета, а также риск рождения ребенка с отклонениями, что связано с аномальным хромосомным набором яйцеклеток у женщин старшего возраста.

Если женщина не имеет проблем со здоровьем, то, скорее всего, беременность будет протекать нормально, заверила врач.

Напомним, Ольга Орлова поделилась радостной новостью о скором пополнении в семье, но вместо поздравлений стала получать обвинения во лжи. Фанаты звезды убеждены, что та водит их за нос, а ребенка вынашивает суррогатная мать.

Источник: «Пятый канал».