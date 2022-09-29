Риэлтор считает, что замок семьи Пугачевой в Грязи захочет купить лишь ее большой фанат

Поклонники певицы Аллы Пугачевой продолжают гадать: действительно ли певица вместе со своими детьми Гарри и Лизой улетела в Израиль на ПМЖ, или они все же поехали туда на отдых и совсем скоро вернутся.

В России у Аллы Борисовны и ее мужа Максима Галкина* остался шикарный замок в деревне Грязь. Если семья собирается остаться за рубежом, то, вероятно, они захотят продать замок. Но специалисты в области продажи элитной недвижимости считают, что это крайне сложная задача.

«Не секрет, что замок семейства очень своеобразно возведен, и если кто-то надумает его купить, то исключительно из любви к певице. Может, под какой-то музей в ее честь», — сказала Ирина Антипова, персональный ассистент по недвижимости, слова которой приводит Woman.ru.

По словам риэлтора, цены на недвижимость сейчас упали примерно на 30 процентов и супруги не смогут продать замок за достойную цену. Кроме того, признание Галкина иноагентом отпугнет многих покупателей.

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