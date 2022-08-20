Резник раскрыл шокирующую тайну Пугачевой

Илья Резник дал интервью программе «Центральное телевидение», в котором рассказал о грязных приемах, которыми пользовалась Алла Пугачева ради достижения славы.

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По словам композитора, в свое время Примадонна и ее тогдашний муж Александр Стефанович нагло обманули главу «Мосфильма» Николая Сизова.

Звездные супруги придумали историю о больном раком молодом композиторе, последним желанием которого было услышать свои песни в исполнении Аллы Борисовны на центральном телевидении.