Резник раскрыл шокирующую тайну Пугачевой

Илья Резник дал интервью программе «Центральное телевидение», в котором рассказал о грязных приемах, которыми пользовалась Алла Пугачева ради достижения славы.
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По словам композитора, в свое время Примадонна и ее тогдашний муж Александр Стефанович нагло обманули главу «Мосфильма» Николая Сизова.
Звездные супруги придумали историю о больном раком молодом композиторе, последним желанием которого было услышать свои песни в исполнении Аллы Борисовны на центральном телевидении.
«Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Пугачева», — рассказал Резник.
Сизова до слез растрогала история, она разрешил артистке исполнить произведения. Именно благодаря этому Примадонна пробилась на телевидение.