Режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни с помощью эвтаназии

Известный французский режиссер и сценарист Жан-Люк Годар скончался в Швейцарии на 92-м году жизни. Близкие сообщили журналистам, что пожилой мастер кино, подаривший миру такие картины как «На последнем дыхании», «Жить своей жизнью», «Безумный Пьеро», «Презрение», «Альфавиль» и другие, не хотел больше выносить старость и выбрал эвтаназию.

«Он не был болен, он просто лишился сил, был вымотан. Так что принял решение со всем этим покончить», - сказал один из членов семьи Годара.

О своем намерении воспользоваться правом на эвтаназию режиссер заявил еще в 2014 году. Он сказал, что не собирается цепляться за жизнь и не хочет передвигаться в инвалидной коляске.

В Швейцарии, где Годар жил на протяжении полувека, эвтаназия разрешена законом, напоминает KP.RU.