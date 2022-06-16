Режиссер Тайка Вайтити раскрыл секреты сиквела «Звездных войн»

Режиссер и сценарист Тайка Вайтити признался, что вселенная «Звездных войн» станет еще шире и что в новый фильм этого цикла добавятся некоторые персонажи. По его мнению, это совершенно необходимо, иначе зрители во время просмотра франшизы будут разочарованы, узнавая на экране только старых героев:
«Я хотел бы взять что-то новое, создать новых персонажей и просто расширить мир, иначе кажется, что это очень маленькая история». О чем будет новый фильм — пока не раскрывается. Известно лишь, что картина выйдет в конце 2023 года и станет первой из целой серии сиквелов, сообщает издание РИА ФАН.
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