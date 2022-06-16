Режиссер Тайка Вайтити раскрыл секреты сиквела «Звездных войн»

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На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

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Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.