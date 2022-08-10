Режиссер «Сватов» одной фразой пригвоздил Анну Кошмал, вскрыв ее грешок

Анна Кошмал в свое время рассыпалась в комплиментах, говоря о Татьяне Кравченко и Федоре Добронравове. Последнего актриса и вовсе считала едва ли не родным дедушкой. А потом вдруг переменилась к коллегам, дав понять, что знать их не желает.

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В ответ Татьяна Кравченко припомнила, сколько добра они с Федором Добронравовым сделали для Анны Кошмал. К примеру, когда девушка заболела, Федор Викторович даже возил ее ночью в скорую. Нынешнее поведение Кошмал актриса считает подлостью. В этом с народной артисткой РСФСР согласен и режиссер «Сватов».

Так, Эдуард Радзюкевич дал понять, что Анна Кошмал попросту забыла, кому она обязана своей популярностью, указав ей грешок. Ведь на съемочную площадку «Сватов» актриса попала, можно сказать, совсем без опыта. Об этом говорила и сама Анна. Опеку над ней взял Федор Добронравов, подсказав, как вести себя в кадре.