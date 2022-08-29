Режиссер Сокуров объяснил, почему вскоре наше кино может превратиться в «серую массу»

Российские кинематографисты на примут участия в Венецианском кинофестивале, который откроется 31 августа. Кроме того, наших киношников лишили возможности работать на современном оборудовании.

По этому поводу кинорежиссер Александр Сокуров высказался жестко. Он уверен, что российское кино имеет все шансы деградировать и постепенно превратиться в «серую массу». По словам Сокурова:

«Если наши кинематографисты не будут работать с новыми камерами, новыми измерительными приборами, новой осветительной техникой, в новых современных павильонах, новыми программами для монтажа, не будет стажировки наших специалистов по гриму там, где это умеют делать, и там, где с этим справляются, не будет участия в международных кинофестивалях — мы начнем постепенно деградировать, и никакой конкуренции».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

А без конкуренции, как считает режиссер, невозможно расти в творческом плане.