Режиссер Быков рассказал, как Балабанов относился к своему «Брату»

Режиссер Юрий Быков рассказал, как Алексей Балабанов относился к своему фильму «Брат» — самому популярному из всех, что он снял. Быков считает себя поклонником творчества Балабанова, он посвятил ему свою картину «Дурак», но не скрывает, что «Брат» у него восторга не вызывает. Как оказалось, это мнение разделял и сам Алексей Балабанов:

«Он про «Брата» говорил: «Ну хотите — смотрите». Мол, я могу и такое снять, такой массовый продукт. Была ли для него эта картина ключевой? Мне кажется, нет. Все-таки он был человек гораздо более тонкий, глубоко мыслящий. Это и по «Груз 200» видно».

По словам Юрия Быкова, еще первая часть «Брата» с Сергеем Бодровым может вызывать сильные эмоции, потому что там присутствует глубина мысли, а вот уже вторая часть была снята только для кассовых сборов, сообщает издание «РИА ФАН».

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