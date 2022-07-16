«Реву, когда поет»: отец Жанны Фриске покорил публику вокалом, исполнив хит Михаила Боярского

Владимир Фриске блеснул вокальными данными во время семейного праздника.
Жанна Фриске

Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

Семья покойной певицы Жанны Фриске понемногу оправляется от постигшей их несколько лет назад тяжелой утраты. 

Жизнь возвращается в привычное русло. В эту субботу родители Жанны Фриске устроили праздник в ресторане, где веселились от души.

Папа покойной звезды Владимир Фриске пел для гостей песни. Видео, на котором запечатлено, как папа Жанны Фриске исполняет хит Михаила Боярского «Большая Медведица», Наталья Фриске поделилась в микроблоге.

 

 

Наталья Фриске призналась, что не может спокойно слушать, как поет ее отец.

«Реву, когда папка поет», - поделилась она.

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Напомним, ранее Наталья Фриске показала, как она с дочкой Луной танцует под хит Жанны Фриске.

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