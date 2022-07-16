«Реву, когда поет»: отец Жанны Фриске покорил публику вокалом, исполнив хит Михаила Боярского

Семья покойной певицы Жанны Фриске понемногу оправляется от постигшей их несколько лет назад тяжелой утраты.

Жизнь возвращается в привычное русло. В эту субботу родители Жанны Фриске устроили праздник в ресторане, где веселились от души.

Папа покойной звезды Владимир Фриске пел для гостей песни. Видео, на котором запечатлено, как папа Жанны Фриске исполняет хит Михаила Боярского «Большая Медведица», Наталья Фриске поделилась в микроблоге.