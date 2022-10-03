Ретроградный Меркурий канул в Лету: что теперь творится с людьми, озвучила Володина

Люди, чувствительные к движениям планет, 3 октября должны выдохнуть: в этот день Меркурий потеряет свою ретроградность. Об этом сообщила ведущая и астролог Василиса Володина в своем телеграме.

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«Меркурий сегодня выходит из трехнедельной спячки (ретроградности). Сверим наши ощущения!» — написала Володина и предложила пройти опрос.

Согласно его данным, большинство опрошенных (29%) заметило, что настроение у них по-прежнему подавленное. 23% все-таки сказали, что у них настроение улучшилось сразу. 16% призналось, что чувствуют себя так же. 12% заявило, что стали чувствовать себя более ясно. 9% считают, что пробуксовка, свойственная периоду ретроградного Меркурия, вроде бы подходит к концу.