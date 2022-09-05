Ресторан певца Моргенштерна* могут закрыть из-за антисанитарии

Рэпер Моргенштерн*, по всей вероятности, не сможет добиться в ресторанном бизнесе такого же успеха, какого добился его коллега по творческому цеху Тимати.

5 сентября в прессе появилась информация о том, что принадлежащий одному из самых узнаваемых молодых артистов ресторан «Кайф и точка» (ранее он назывался Kaif Provenance) пережил очередную проверку со стороны соответствующих органов и результат показал ряд серьезных нарушений.

По сообщению Mash, инспекторы не увидели в ресторане ни посудомоечной машины, ни документов на продукты. На кухне также не соблюдался температурный режим приготовления блюд, утверждает издание.