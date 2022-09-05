Ресторан певца Моргенштерна* могут закрыть из-за антисанитарии

Рэпер Моргенштерн*, по всей вероятности, не сможет добиться в ресторанном бизнесе такого же успеха, какого добился его коллега по творческому цеху Тимати.
5 сентября в прессе появилась информация о том, что принадлежащий одному из самых узнаваемых молодых артистов ресторан «Кайф и точка» (ранее он назывался Kaif Provenance) пережил очередную проверку со стороны соответствующих органов и результат показал ряд серьезных нарушений.
По сообщению Mash, инспекторы не увидели в ресторане ни посудомоечной машины, ни документов на продукты. На кухне также не соблюдался температурный режим приготовления блюд, утверждает издание.
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В качестве наказания за антисанитарию заведение рэпера-иноагента может быть либо закрыто на срок до трех месяцев, либо получит штраф в размере 200–250 тысяч рублей.
Напомним, что два месяца назад ресторан Моргенштерна* также был уличен в несоблюдении правил. В частности, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, несоответствие ряду санитарных требований и Закону об обороте алкогольной продукции. Тогда артист уже объявил о скором закрытии и тем не менее его «Кайф и точка» функционирует по сей день.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.