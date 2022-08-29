«Ресницы веером, тоналка, тон лица ровный»: Кудрявцева с «отутюженными» волосами навела полный марафет

Лера Кудрявцева в свои 51 год выглядит в разы моложе. Ей не дашь и больше тридцати. При этом ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ большая любительница яркого макияжа.

Вот и на этот раз жена хоккеиста Игоря Макарова навела полный марафет: блестящие тени для век, ресницы веером, тональный крем, румяна, нюдовая помада. Этот образ отличается от того, когда Лера позировала на курорте без капли косметики на лице.

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