«Ресницы торчком, нос-сливка, веснушки!»: Муцениеце поразила лицом без макияжа, по-деревенски обернув волосы полотенцем

Агата Муцениеце оставила без внимания пышную свадьбу «мажора» Павла Прилучного. Актриса из фильма «Тобол» занята своими детьми, премьерами, съемками и новыми проектами. Ей совершенно не до свадеб/разводов бывшего мужа, который, кстати, успел откреститься от романа с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, чем вызвал шквал недовольства у поклонников актрисы.

Прилучный заявил, что он никогда не говорил о том, что встречается с Мирой, они якобы просто дружили. Что об этом думала сама Карпович, не известно. Она пока хранит молчание.

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