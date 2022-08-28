«Ресницы торчком, нос-сливка, веснушки!»: Муцениеце поразила лицом без макияжа, по-деревенски обернув волосы полотенцем

Агата Муцениеце оставила без внимания пышную свадьбу «мажора» Павла Прилучного. Актриса из фильма «Тобол» занята своими детьми, премьерами, съемками и новыми проектами. Ей совершенно не до свадеб/разводов бывшего мужа, который, кстати, успел откреститься от романа с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, чем вызвал шквал недовольства у поклонников актрисы.
Прилучный заявил, что он никогда не говорил о том, что встречается с Мирой, они якобы просто дружили. Что об этом думала сама Карпович, не известно. Она пока хранит молчание.
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Агата Муцениеце похвасталась умытым лицом. Фото: личный архив
Агата Муцениеце с тюрбаном из полотенца на волосах. Фото: личный архив
Зато Агата Муцениеце, как ни в чем не бывало, постит в «сторис» личного микроблога свежие фото, щеголяя в кадре без макияжа. Актриса похвасталась своими веснушками, показав чуть припухший после сна нос-сливкой.
«Такая естественная!», «А зубки-то керамика?», «Полотенце на волосах? Как на селе», «Плевала она на свадьбу «мажора», «Ресницы торчком, нос-сливкой, веснушки!», «Как вы мне нравитесь своей простотой», «Шутница», «Классная!» - пишут фолловеры.