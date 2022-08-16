Ресницы пропали: 39-летняя Алсу в небесно-голубых брюках и майке предстала без макияжа

Алсу уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что спустя 20 лет ее хиты продолжают быть популярными. Певица давно стала женой и мамой. Она растит троих наследников — Сафину, Микеллу и Рафаэля. Артистка счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Они этим летом ездили в Турцию.
В последнее время Алсу часто хвасталась новыми нарядами. В этом сезоне она часто носила платья свободного кроя. Однако певицу из-за этого заподозрили в четвертой беременности. Она лишь посмеялась над сплетнями и призналась, что очень любит вкусно покушать. А вот 16 августа она поделилась кадром, на котором запечатлелась без макияжа.
На этот раз Алсу предстала в майке и небесно-голубых брюках клеш. Она запечатлелась в ванной комнате. У нее не было ни одной морщинки. Примечательно, что артистка решила не красить даже ресницы, поэтому их словно не было. Но на щеках у нее был естественный румянец. Четкий контур бровей был за счет татуажа.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились естественной красотой Алсу. Многие отметили, что она почти не изменилась за минувшие годы.
«Какая красивая», «Просто нет слов», «Ресницы пропали, но вы такая милая», «Без макияжа вы еще краше», «Очень сияющая кожа, зависть берет», — стали писать подписчики.