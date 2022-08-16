Ресницы пропали: 39-летняя Алсу в небесно-голубых брюках и майке предстала без макияжа

На этот раз Алсу предстала в майке и небесно-голубых брюках клеш. Она запечатлелась в ванной комнате. У нее не было ни одной морщинки. Примечательно, что артистка решила не красить даже ресницы, поэтому их словно не было. Но на щеках у нее был естественный румянец. Четкий контур бровей был за счет татуажа.