«Ресницы отпали? Веки отекли... И волосы слиплись?»: 73-летняя Пугачева смыла макияж, показав реальное лицо

Алла Пугачева не скрывает: ее поражает реакция некоторых людей, особенно, когда она появляется в общественных местах. Так, певица призналась, что раньше часто слышала, как прохожие начинают вдруг перешептываться, потом пошла мода на смешки. Артистка искренне недоумевает, почему ее появление вызывает такую бурную реакцию у поклонников. Сейчас, как говорит Примадонна, новая волна. Ее постоянно фотографируют.
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Кстати, от своего мужа шоумена Максима Галкина Алла требует лучших фото, на которых бы она выглядела моложе и свежее. «А то потом опять скажут... что-то с лицом!» — сетовала певица, говоря о своих неудачных ракурсах.
Алла Пугачева и без макияжа выглядит молодо. Фото: личный архив
В микроблоге шоумена Максима Галкина можно увидеть снимки Примадонны, на которых она позирует без макияжа. Так, на одном из утренних фото Алла Пугачева показала свое реальное лицо без прикрас и косметики, похваставшись природной красотой.
«Ресницы отпали? Веки отекли... И волосы слиплись? Ну и пусть... все равно хорошенькая», «Выглядит лучше многих молодящихся особ! Стройная такая, фигурка ладная», «А что? Вполне достойно», «Аллу, лучшая!» — пишут фолловеры.