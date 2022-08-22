«Ресницы отпали? Веки отекли... И волосы слиплись?»: 73-летняя Пугачева смыла макияж, показав реальное лицо

Алла Пугачева не скрывает: ее поражает реакция некоторых людей, особенно, когда она появляется в общественных местах. Так, певица призналась, что раньше часто слышала, как прохожие начинают вдруг перешептываться, потом пошла мода на смешки. Артистка искренне недоумевает, почему ее появление вызывает такую бурную реакцию у поклонников. Сейчас, как говорит Примадонна, новая волна. Ее постоянно фотографируют.

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Кстати, от своего мужа шоумена Максима Галкина Алла требует лучших фото, на которых бы она выглядела моложе и свежее. «А то потом опять скажут... что-то с лицом!» — сетовала певица, говоря о своих неудачных ракурсах.