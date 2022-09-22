«Ресницы отклеила, тоналку с курносого носа смыла»: Наташа Королева ошарашила умытым лицом без макияжа

В свои 49 лет Наташа Королева продолжает блистать на сцене. У артистки есть недвижимость в США. Так, мама певицы, Людмила Ивановна, живет в Майами. Сама поп-дива часто наведывается в Штаты, летая за океан.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

После развода с именитым композитором Игорем Николаевым певица тут же вышла замуж за танцовщика Сергея Глушко, больше известного как Тарзан. Перед мужем в домашней обстановке артистка ходит с умытым лицом без капли макияжа, отдавая предпочтение природной красоте и естественности.