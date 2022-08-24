«Ресницы отклеила, помаду стерла, тоналку смыла»: 53-летняя Лопес ошарашила лицом без макияжа спросонья

В свои 53 года Дженнифер Лопес выглядит также же свежо и привлекательно, как двадцать лет назад. Поклонники уверены, что голливудская актриса поселилась в морозильной камере - на лице ни морщинки, вид свежий и отдохнувший. На утреннем фото в постели жена Бена Аффлека и вовсе позволила себе понежиться под простыней, показав, себя спросонья.
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Дженнифер Лопес без макияжа в своей спальне. Фото: соцсети
«Ресницы отклеила, помаду стерла, тоналку смыла», «Ну как девочка выглядит», «Такая моложавая», «Вот что любовь с людьми делает, похорошела», «Зачем ей только краситься? Итак хорошо», «С макияжем она даже старее выглядит», «Без тонального крема личико мягче стало, сияющее такое, чистое», «Так надо ходить! Всю косметику в мусор», «Хорошенькая!», «Как будто девочка лет 19-ти», «Загляденье просто», - пишут фолловеры.