«Ресницы отклеила, помаду стерла, тоналку смыла»: 53-летняя Лопес ошарашила лицом без макияжа спросонья

В свои 53 года Дженнифер Лопес выглядит также же свежо и привлекательно, как двадцать лет назад. Поклонники уверены, что голливудская актриса поселилась в морозильной камере - на лице ни морщинки, вид свежий и отдохнувший. На утреннем фото в постели жена Бена Аффлека и вовсе позволила себе понежиться под простыней, показав, себя спросонья.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»