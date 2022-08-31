«Ресницы отклеила, лицо умыла! Домашняя, уютная»: 53-летняя Лопес без макияжа прильнула в поцелуе к Аффлеку

Дженнифер Лопес в свои 53 года выглядит значительно моложе. Ей не дашь и больше 30! Голливудская дива обладает фантастической внешностью роковой соблазнительницы и эффектной фигурой. В своем микроблоге возлюбленная Бена Аффлека поделилась редкими домашними кадрами, показав себя без прикрас и ретуши.

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Лопес позировала в непривычном для себя виде: с зачесанными в тугой пучок волосами, без накладных ресниц, тональной основы, помады, туши, теней для век и румян. Такой уютной Дженнифер по утрам видит разве что ее супруг. Актриса прильнула к Бену в нежном поцелуе, показав, какие чувства питает к своему возлюбленному.