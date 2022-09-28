«Ресницы общипали? Синюшные отеки знатные»: Тодоренко явила «пятнистое» лицо, поспав 3 часа за двое суток

Регина Тодоренко частенько показывается на публике без макияжа. Так, телеведущая даже засняла свое пробуждение, показав, как она вылезает из постели с растрепанной прической.
Похоже, что никаких секретов от подписчиков у жены Влада Топалова нет и никогда не было. Вот и на этот раз теледива позировала на борту самолета среди заспанных, усталых пассажиров.
При том, что Регина спала всего три часа за двое суток и перенесла два перелета за один день, выглядела она весьма отдохнувшей и бодрой. О недосыпе говорили разве что синюшные отеки под глазами и пятнышки на лице.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Уставшая, после работы, после двух перелетов одним днем, после трехчасового сна за двое суток, наконец-то прилегла в кровать.
Но мы же все понимаем, что это ненадолго. Через два часа у Мира кормление, а я попытаюсь быстренько погрузиться в глубокую фазу сна, пока ноги Мишки смирно лежат у меня на голове. И вот откуда у женщины столько энергии? А еще через шесть часов у нас самолет», — отметила Регина.
Регина Тодоренко без макияжа спросонья. Фото: личный архив
«Ресницы общипали? Синюшные отеки знатные», «Откуда эти пестрые пятна на лице? Щека краснющая, как будто у вас диатез», «Весело глядит! Сколько энергии», «Ресниц на лице вообще как будто нет, а глазища-то огромные», «Моргните, если вы попали в плен», «Бесцветная», — заметили фолловеры.