«Ресницы общипали? Синюшные отеки знатные»: Тодоренко явила «пятнистое» лицо, поспав 3 часа за двое суток

Регина Тодоренко частенько показывается на публике без макияжа. Так, телеведущая даже засняла свое пробуждение, показав, как она вылезает из постели с растрепанной прической.

Похоже, что никаких секретов от подписчиков у жены Влада Топалова нет и никогда не было. Вот и на этот раз теледива позировала на борту самолета среди заспанных, усталых пассажиров.

При том, что Регина спала всего три часа за двое суток и перенесла два перелета за один день, выглядела она весьма отдохнувшей и бодрой. О недосыпе говорили разве что синюшные отеки под глазами и пятнышки на лице.

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