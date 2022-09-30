Ресниц нет вообще, брови — до половины глаз: Лобода показала, как безобразно выглядит после душа (фото)

Светлана Лобода после переезда из России в Европу явно стала проще. Яркого макияжа, наращенных ресниц и ногтей больше у нее не замечается и в помине. Напротив, все чаще певица показывает натуральные фотографии.

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На сей раз знаменитость предстала на снимке после душа, облачившись в банный халат и собрав волосы под косынкой.

Лобода смыла полностью весь макияж, удивив фолловеров своим видом. На лице у Светланы подписчики фактически не смогли обнаружить ресниц, а брови артистки доходили лишь до середины ее глаз!