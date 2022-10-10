«Решите все проблемы»: Ирина Хакамада – о том, как создать правильный настрой тревожным утром

«Правильный настрой на день – встать на полчаса раньше, сделать себе длинное утро. И даже если у вас куча детей, муж и так далее, то это на потом. Полчаса посвятить только себе.

А если вы мужчина – тем более. Поработать со своим телом – разогнуть его, вытянуть, потом принять контрастный душ, выпить теплой воды, съесть какой-нибудь фрукт, выпить крепкий хороший кофе, если вы его любите.

Одеться и у вас будет прекрасный настрой. А дальше вы решите все проблемы», - посоветовала Ирина Хакамада.