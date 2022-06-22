«Решили попутешествовать»: Орбакайте в модных очках и жакете отметилась с подросшей дочкой в Нормандии

Кристина Орбакайте является известной певицей в России. Она с юных лет была на сцене, а также успешно снималась в кино.

Артистка и теперь ездит на гастроли. Не так давно она отпраздновала 51-летие в Москве и дала большой концерт, на котором даже появился ее старший сын Никита Пресняков с женой Аленой.