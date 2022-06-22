«Решили попутешествовать»: Орбакайте в модных очках и жакете отметилась с подросшей дочкой в Нормандии

Кристина Орбакайте является известной певицей в России. Она с юных лет была на сцене, а также успешно снималась в кино.
Артистка и теперь ездит на гастроли. Не так давно она отпраздновала 51-летие в Москве и дала большой концерт, на котором даже появился ее старший сын Никита Пресняков с женой Аленой.
Этим летом многие звезды отправились на курорты. Орбакайте тоже решила отдохнуть и приехала во Францию, где встретилась с сыном Дени Байсаровым и своей дочкой Клавдией Земцовой, у которой начались каникулы в школе. Они делились кадрами из Парижа, где устроили прогулку.
А вот 22 июня Кристина уже отметилась в Руане. Она облачилась в жакет и футболку. Ее лук дополнили модные солнцезащитные очки с круглой оправой. Она обнимала свою подросшую дочку.
«Мы в Нормандии. Решили попутешествовать. Очень красиво. Будем держать вас в культурном курсе», — сказала звезда.
Поклонники были рады увидеть певицу. Многие отметили, что она похорошела. Другие заметили, что Клавдия стала еще больше похожа на маму.
«Какие хорошие», «Очень красивые», «Ну что за девушки», «Какие вы путешественники», «Как вы там оказались? Класс», «После Парижа всегда интересно посмотреть другие места», «Как вы похожи с Клавой, тут особенно видно», — прокомментировали пост подписчики.