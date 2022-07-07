Решила громко хлопнуть дверью: звезда «Сватов» Анна Кошмал выступила с заявлением

Актриса Анна Кошмал прославилась благодаря сериалу «Сваты», в котором сыграла Женю Ковалеву, старшую внучку Будько и Ковалевых. После начала событий февраля она не раз выступала с провокациями в адрес своих российских коллег. Но ни один из них ей не ответил, что ее еще больше раззадоривает. Она уже успела заявить, что знать не желает своих экранных бабушек и дедов. А теперь известно, что в восьмом сезоне «Сватов» она не появится.

Как оказалось, создатели сериала, которые будут работать над его продолжением, звали актрису. Но Кошмал наотрез отказалась. Она заявила, что сниматься не намерена ни в «Сватах», ни в каких-либо российских фильмах вообще.

Этой информацией поделился актер Максим Суханов в беседе с сайтом Solenka.info. Он знаком с ситуацией вокруг продолжения всенародно любимого сериала «Сваты». Напомним, что всего вышло семь сезонов, и сейчас известно о продолжении сиквела.

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