«Решила, что не нравлюсь»: Водянова вспомнила, как переживала из-за первого поцелуя с Арно

Наталья Водянова в одном из своих интервью припомнила первое свидание с Антуаном Арно. Модель все ждала, когда кавалер ее поцелует, а тот не смел делать первый шаг.

На тот момент будучи мамой троих детей, манекенщица чувствовала себя неуютно, сомневаясь в том, что произвела на богатого француза впечатление. Наталья посчитала, что совсем не понравилась Антуану, и тот хочет остаться с ней друзьями.

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«Он даже не попытался меня поцеловать! А я не из тех девушек, кто бесконечно уверен в себе. Но на самом деле я очень ранимая. Мне потребовалось много сил, чтобы успокоиться. Я решила, что раз он не целует меня, то я ему не нравлюсь и он хочет, чтобы мы были просто друзьями», — делилась Водянова.

По материалам Tatler