Решила быть честной: Клава Кока в бикини повернулась задом, чтобы все увидели несовершенства на бедрах

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, отправилась на гастроли в Ялту. Там красавица совместила полезное с приятным – наутро после концерта звезда отправилась загорать. Она разместилась на крыше, где расположен отельный бассейн, и устроила фотосессию в бикини.

Демонстрируя себя со всех сторон, Клава Кока не постеснялась повернуться задом. Все увидели, что бедра и ягодицы звезды находятся с несовершенном состоянии: неровная структура кожи и намечающийся целлюлит уже не скрыть. «Клава Попа», - подписала певица снимок.

Но поклонники не стали указывать звезде на недостатки, а сосредоточились на достоинствах фигуры: «Какая красивая», «Вау», «Ну какова», «Что за дива, боже мой», «Камера сзади: какой красивый вид».