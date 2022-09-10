«Он решил покуситься на одного человека»: Набутов объяснил, почему Соловьев был одно время без работы

Журналист Кирилл Набутов в эфире программы «И грянул Грэм» рассказал, как однажды Владимир Соловьев остался без работы на телевидении.
«Он решил покуситься на одного человека. Ему говорили: «Не надо этого делать». То ли шантажировать, то ли там для себя что-то поиметь, то ли комбинацию сыграть. Не буду говорить, что это был за человек. Человек непубличный. Это женщина, более того».
По словам Набутова, Соловьеву было сделано предупреждение. «Соловья предупредили. Не надо этого делать. Веди себя прилично. Он не захотел. Он вылетел в шесть секунд. Потом оббивал пороги и просил, чтобы его взяли на работу. Его в итоге взяли на канал «Россия», - заявил Кирилл Набутов
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Владимир Соловьев - российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Кандидат экономических наук.