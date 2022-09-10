«Он решил покуситься на одного человека»: Набутов объяснил, почему Соловьев был одно время без работы

«Он решил покуситься на одного человека. Ему говорили: «Не надо этого делать». То ли шантажировать, то ли там для себя что-то поиметь, то ли комбинацию сыграть. Не буду говорить, что это был за человек. Человек непубличный. Это женщина, более того».