«Решил почувствовать себя Миком Джаггером»: Шахназаров – о концерте Покровского в Тбилиси

Один из главных критиков всего происходящего в последнее время в мире, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский уже несколько лет живет в США. Недавно его имя было внесено в неофициальный черный список запрещенных в России артистов. А накануне он дал концерт в Тбилиси.
Публицист Михаил Шахназаров прокомментировал ситуацию.
«Покровский выступил на заброшенном складе в Тбилиси. Избил барабан и бросил грузинам потную майку. Решил почувствовать себя Миком Джаггером, но больше походил на сельского наркомана», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, что Максим Покровский не раз негативно отзывался о родной стране. Он заявлял, что россияне за последнее время деградировали.