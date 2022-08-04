«Решил почувствовать себя Миком Джаггером»: Шахназаров – о концерте Покровского в Тбилиси

Журналист заявил, что музыкант выступил на заброшенном складе.
Макс Покровский

Макс Покровский. Фото: Global Look Press

Один из главных критиков всего происходящего в последнее время в мире, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский уже несколько лет живет в США. Недавно его имя было внесено в неофициальный черный список запрещенных в России артистов. А накануне он дал концерт в Тбилиси.

Публицист Михаил Шахназаров прокомментировал ситуацию.

«Покровский выступил на заброшенном складе в Тбилиси. Избил барабан и бросил грузинам потную майку. Решил почувствовать себя Миком Джаггером, но больше походил на сельского наркомана», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале. 

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, что Максим Покровский не раз негативно отзывался о родной стране. Он заявлял, что россияне за последнее время деградировали.

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