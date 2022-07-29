«Решил эмигрировать»: Барецкий подтвердил побег Шнурова из России

Бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий прокомментировал слухи о переезде Сергея Шнурова в Швейцарию. Музыкант заявил, что певец не просто улетел в отпуск, а действительно решил перебраться жить за границу.

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«Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право», — поделился Барецкий с «КП-Петербург».

Напомним, сейчас Шнуров вместе с женой Ольгой Захаровой находится в одном из отелей Швейцарии. Слухи об эмиграции музыкант пока не прокомментировал.