Решетову отчитали за платье с глубоким декольте

Модель приняла ислам, но не отказалась от провокационных нарядов.
Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Анастасия Решетова в очередной раз столкнулась с критикой из-за своего стиля. На этот раз экс-избранницу Тимати пристыдили за откровенное платье с высоким вырезом вдоль ноги и глубоким декольте.

Звезда опубликовала снимок в пикантном наряде на своей странице в соцсети. В кадре она позировала за столиком в кафе, соблазнительно положив ногу на ногу.

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Фото: соцсети

«Вот в каком месте она мусульманка? Я просто понять не могу»; «То хиджаб, то раздетая. Стыдобища какая»; «Амина, спрячь ножки и грудь»; «Одежда вообще не соответствует религии», — написали разгневанные пользователи.

Напомним, Решетова подтвердила, что приняла ислам, в прошлом году. Модель заверила, что сменила религию не из-за мужчины, а осознанно пришла к такому решению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  