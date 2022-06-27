Решетову отчитали за платье с глубоким декольте

Анастасия Решетова в очередной раз столкнулась с критикой из-за своего стиля. На этот раз экс-избранницу Тимати пристыдили за откровенное платье с высоким вырезом вдоль ноги и глубоким декольте.

Звезда опубликовала снимок в пикантном наряде на своей странице в соцсети. В кадре она позировала за столиком в кафе, соблазнительно положив ногу на ногу.