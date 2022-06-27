Решетову отчитали за платье с глубоким декольте

Анастасия Решетова в очередной раз столкнулась с критикой из-за своего стиля. На этот раз экс-избранницу Тимати пристыдили за откровенное платье с высоким вырезом вдоль ноги и глубоким декольте.
Звезда опубликовала снимок в пикантном наряде на своей странице в соцсети. В кадре она позировала за столиком в кафе, соблазнительно положив ногу на ногу.
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
«Вот в каком месте она мусульманка? Я просто понять не могу»; «То хиджаб, то раздетая. Стыдобища какая»; «Амина, спрячь ножки и грудь»; «Одежда вообще не соответствует религии», — написали разгневанные пользователи.
Напомним, Решетова подтвердила, что приняла ислам, в прошлом году. Модель заверила, что сменила религию не из-за мужчины, а осознанно пришла к такому решению.
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