Решетову бросил дубайский богач, и она взялась за Тимати

Настя Решетова совсем недавно хвасталась тем, что стала резидентом Арабских Эмиратов, откуда не вылезала месяцами, подчеркивая, что теперь она мусульманка.

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Однако сейчас происходит нечто странное – бывшая Тимати вернулась в Москву, выкладывая в соцсети снимки в откровенных нарядах и фото с художественных выставок, которые она посетила.