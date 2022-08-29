Решетову бросил дубайский богач, и она взялась за Тимати

Известный блогер вывела на чистую воду Анастасию Решетову.
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

 

 

Настя Решетова совсем недавно хвасталась тем, что стала резидентом Арабских Эмиратов, откуда не вылезала месяцами, подчеркивая, что теперь она мусульманка.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако сейчас происходит нечто странное – бывшая Тимати вернулась в Москву, выкладывая в соцсети снимки в откровенных нарядах и фото с художественных выставок, которые она посетила.

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Блогер Лена Миро уверена, что это происходит не случайно.

«Подозреваю, что с дубайским принцем, или с кем там она встречалась, у Насти не сложилось, и девушка решила взяться за бывшего.

Отсюда - ее весьма откровенные наряды на фоне ночной Москвы вместо покрытой головы на фоне мечети, и демонстрация своей якобы заинтересованности в современном искусстве, которым увлекается Юнусов», - написала акула пера в ЖЖ.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  