«Решение далось нам сложно»: Женя Ромашов и Настя Бигрина из «Дома-2» спешно покинули Россию

Бывшие участники «Дома-2», супруги Настя Бигрина и Евгений Ромашов уехали из России.
В микроблоге Настя Бигрина сообщила, что решение покинуть страну, они принимали быстро, но оно далось им тяжело.
«Вчера вечером мы нашли билеты, и вся жизнь перевернулась. Это решение далось нам очень сложно, у нас были и есть миллион проблем. За пару часов мы собрали квартиру, решили то, что могли решить. И пусть будет как будет…» — написала в микроблоге Анастасия Бигрина.
Сейчас Настя Бигрина и Женя Ромашов находятся в Турции. Пока пара планирует нигде не оседать, а просто путешествовать по миру.
«Мой дом может быть в любой точке мира, пока у нас нет обязательств и ответственности, мы выбрали путешествовать. Когда-нибудь мы выберем место и осядем, купим дом, родим детей, заведем собаку. Но не сейчас. Мы хотим посмотреть мир», — добавила Анастасия Бигрина.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Настя Бигрина и Женя Ромашов сыграли свадьбу в июле этого года и после нее покинули телестройку.