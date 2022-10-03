«Решение далось нам сложно»: Женя Ромашов и Настя Бигрина из «Дома-2» спешно покинули Россию

Сейчас Настя Бигрина и Женя Ромашов находятся в Турции. Пока пара планирует нигде не оседать, а просто путешествовать по миру.

«Мой дом может быть в любой точке мира, пока у нас нет обязательств и ответственности, мы выбрали путешествовать. Когда-нибудь мы выберем место и осядем, купим дом, родим детей, заведем собаку. Но не сейчас. Мы хотим посмотреть мир», — добавила Анастасия Бигрина.

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Напомним, Настя Бигрина и Женя Ромашов сыграли свадьбу в июле этого года и после нее покинули телестройку.