Рэпер The Weeknd оплошался на глазах у тысяч фанатов: концерт пришлось отменить

Один из самых популярных певцов современности The Weeknd оплошал на глазах у тысяч фанатов, пришедших на его концерт в Лос-Анджелесе. Не успел рэпер исполнить первый трек, как извинился перед публикой и под свист недовольных ушел со сцены.
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Как оказалось, музыкант во время выступления почувствовал себя не лучшим образом. Недомогание в горле сменилось потерей голоса. Поняв, что он не сможет выложиться перед публикой, The Weeknd принял решение закончить концерт.
«Это убивает меня, я не хочу останавливаться, но не могу дать вам концерт, который хочу», — заявил музыкант со сцены, после чего, под бурные крики поклонников пообещал вернуть деньги за билеты.
Форс-мажоры случаются у всех, но при этом не все артисты готовы разочаровывать поклонников. Например, Лолита Милявская потеряла голос незадолго до концерта, но все равно спела для фанатов. Дима Билан и вовсе накануне выступления подхватил бронхит, но это не помешало ему выступить на максимум.
Источник: Super.ru