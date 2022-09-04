Рэпер The Weeknd оплошался на глазах у тысяч фанатов: концерт пришлось отменить

Один из самых популярных певцов современности The Weeknd оплошал на глазах у тысяч фанатов, пришедших на его концерт в Лос-Анджелесе. Не успел рэпер исполнить первый трек, как извинился перед публикой и под свист недовольных ушел со сцены.

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Как оказалось, музыкант во время выступления почувствовал себя не лучшим образом. Недомогание в горле сменилось потерей голоса. Поняв, что он не сможет выложиться перед публикой, The Weeknd принял решение закончить концерт.