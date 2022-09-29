Рэпер Птаха рассказал об угрозах ему и его дочери

Многие российские актеры, певцы и другие медийные личности выразили готовность отправиться на фронт. Среди них оказался и исполнитель рэпа Птаха.

Он заявил: мол, его дед в свое время дошел до Берлина, и он сам, в случае чего, будет достоин своего предка. За свои высказывания артист немедленно начал получать угрозы.

Выступая на программе «Место встречи» на НТВ, он рассказал: его семье стали поступать серьезные угрозы, личные сообщения в соцсетях буквально засыпаны проклятиями.

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Птаха добавил: все это началось еще с 2014 года, когда он открыто выступил против киевского Майдана. По словам рэпера, он прекрасно понимает, что все эти угрозы не несут в себе реальной опасности, но все же волнуется за жену и дочь, сообщает издание МК.