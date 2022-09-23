Рэпер Канье Уэст не отказался от амбиции стать президентом США

Ждем возвращения Йе на выборах 2024 года.
Канье Уэст

Канье Уэст все еще хочет возглавить Белый дом. Фото: Global Look Press

В 2020 году американский рэпер Канье Уэст пробовал баллотироваться на пост президента США. Политическая карьера у артиста не удалась, он только жену потерял после своих резких заявлений. Но похоже, что 45-летняя звезда не отказывается от своих амбиций возглавить Америку.

На днях рэпер дал интервью телеканалу ABC News, в котором его спросили, есть ли у него «будущие политические устремления», и Канье ответил: «Да, безусловно».

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Издание The Hollywood Reporter напомнило, что еще в 2020 году Уэст оставил в социальных сетях анонс, что он вернется в политику в 2024-м. Добавим, что выборы следующего президента США как раз намечены на 5 ноября 2024-го. Это будет невероятная новость, если Йе (так рэпер официально сократил свое имя) сместит Джо Байдена с поста главы Белого дома.

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