Рэпер Канье Уэст не отказался от амбиции стать президентом США

В 2020 году американский рэпер Канье Уэст пробовал баллотироваться на пост президента США. Политическая карьера у артиста не удалась, он только жену потерял после своих резких заявлений. Но похоже, что 45-летняя звезда не отказывается от своих амбиций возглавить Америку.

На днях рэпер дал интервью телеканалу ABC News, в котором его спросили, есть ли у него «будущие политические устремления», и Канье ответил: «Да, безусловно».

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