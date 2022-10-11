Рэпер Джиган с гордостью похвастался уловом

Джиган — известный рэп-исполнитель — похвастался в соцсети пойманной им крупной щукой. В отличие от многих своих коллег, которые предпочитают проводить осень в теплых краях, Джиган с удовольствием рыбачит и ходит по грибы в Подмосковье — вместе с семьей.

Чаще всего его жена и дети отправляются в лес на поиски грибов, а сам рэпер с друзьями садится в лодку, чтобы порадовать близких удачным уловом.

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«Что-то похолодало в Майями, надо плыть на Мальдивы», — цитирует шутку исполнителя издание РИА ФАН.

В тот же день к обеду Джиган с гордостью предъявил роскошную щуку. Известно, что он очень любит рыбную ловлю и редко остается без улова.