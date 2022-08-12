Рэпер Дрейк набил татуировку на лице в честь матери

Такая она, сыновья любовь…
Кумир всех рэперов мира, канадский музыкант Дрейк, он же 35-летний Обри Дрейк Грэм, похвастался в социальных сетях новой татуировкой. Только не на плече и не в честь возлюбленной. Артист набил на своем лице инициалы матери «S G», прямо под глазом.
Новая татуировка Дрейка. Фото: соцсети
Отметим, что мать рэпера Сандра Грэм разошлась с его отцом-музыкантом, когда будущей звезде исполнилось пять лет. Детство Дрейка не было легким, но родительница сделала все, чтобы он вырос достойным человеком. Она переехала вместе с сыном в более респектабельный район Торонто, но жили они бедно.
Уже в 15 лет рэпер начал подрабатывать актером на телевидении, но его заработка и маминой зарплаты учительницы еле хватало, чтобы не скатиться в социальное дно. Не удивительно, что, вспоминая детство, Дрейк решил отдать дань уважения матери. Хоть и чисто по-рэперски…