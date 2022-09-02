Рената Литвинова привезет жителям Таллина «Кактус»

Уехавшая из России актриса и режиссер Рената Литвинова покажет в Таллине спектакль, поставленный по написанной ею пьесе. Называется он — «Кактус». Постановка в столице Эстонии состоится в рамках фестиваля Cured Lendavad, и за билет нужно будет выложить от 250 до 600 евро.

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Как признавалась Литвинова, пьеса была написана в период, когда она чувствовала полное отчаяние. Впрочем, добавляет она, счастливые люди редко занимаются творчеством.

«В первый раз я буду играть ее как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную», — сообщила актриса в своем аккаунте.

Монолог героини на сцене будет обращен к воображаемому, но одновременно реальному герою, а премьера состоится 30 сентября, сообщает издание «РИА ФАН».