Реквием самому себе: последнюю песню Шатунова назвали пророческой

Официальные каналы Юрия Шатунова во всех его соцсетях будут вестись и после его смерти, об этом рассказал его директор Аркадий Кудряшов.

Он посоветовал внимательно относиться к источникам информации, которые сейчас появляются в Сети с именем Юрия Шатунова. К сожалению, многие решили воспользоваться трагедией и раскручивают свои интернет-площадки не совсем чистыми методами.

К примеру, на просторах Интернета появился ролик с громким заголовком «Последняя видеозапись Шатунова», на которой Юрий рассказывает, как он готовится к концертам. На самом деле ей несколько лет и она давно лежала на официальной площадке YouTube артиста.

И настоящая новинка — это клип с песней Юрия Шатунова (исполнение, стихи, музыка) под названием «Каждому свое». Ее певец написал еще при жизни, но так и не успел выпустить. Сейчас многие называют эту композицию реквиемом самому себе, будто любимец публики предчувствовал беду.

«Расправляю крылья и лечу, заполняя легкие свободой», — поется в этой песне.

Источник: программа «PRO-Новости», телеканал «Муз-ТВ».