Регина Тодоренко рассказала, за сколько часов родила второго малыша

Телеведущая Регина Тодоренко в «Телеграм» заявила, что родила сына Мира буквально за 2,5 часа.

Женщина, которая ей помогала во время родов, предложила приехать на осмотр в 20.00, так как у Тодоренко усиливались ощущения.

«Но вода не изливалась, пузырь был цел, я ходила, ела, танцевала. Приехав на осмотр, оказалось, у меня раскрытие 8 сантиметров. В 22:30 я держала малыша на руках», - заметила Тодоренко.

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Напомним, что Регина Тодоренко несколько дней назад стала мамой во второй раз. Сына Мира она родила от музыканта Влада Топалова.