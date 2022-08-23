Регина Тодоренко припомнила слова мужа: «Наша интимная жизнь не будет прежней после парных родов!»

Регина Тодоренко месяц назад стала мамой во второй раз. Звезда экрана устроила домашние роды в надувном бассейне, при этом присутствовали ее муж Влад Топалов и сын Майкл, которому три годика.

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После всех испытаний сегодня Тодоренко рассказывает подписчикам, как ее семья пришла к тому, чтобы присутствовать при появлении нового человека на свет. Оказывается, буквально четыре года назад Топалов не мог даже подумать о таком. Тодоренко припомнила ему его слова.

«2018-й год. Он наотрез отказывался присутствовать на родах. «Где я, а где роды? Наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас, зачем вообще мне это видеть?» - пишет звезда.

После тех слов Топалов все-таки побывал на родах своего первенца. И судя по тому, что Тодоренко забеременела позже вторым, на интимной жизни пары совместные роды никак не отразились.