Редкое каре в прошлом: Валя Карнавал нарастила волосы и показала результат

Звезда Интернета Валя Карнавал перед походом в салон красоты засветила себя без волос и привычного объема. Оказалось, что девушка долгое время наращивает себе локоны. И многие увидели, что у звезды очень редкие и короткие свои волосы.

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Сразу после процедуры Карнавал продемонстрировала результат. Красавица похвасталась новым объемом и длиной наращенных волос. Девушка осталась довольна, и подписчикам понравилось, что любимица вернулась к привычному образу.