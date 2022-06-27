Редкое фото: повзрослевшая красавица дочь Волочковой в белой мини-юбке и рубашке предстала в гостях у звездной мамы

У звезды балета Анастасии Волочковой настоящая радость.
В гости в ее особняк приехала дочка Ариадна. Девочка постоянно живет с отцом Игорем Вдовиным и мачехой Еленой Николаевой, но иногда навещает именитую маму.
В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором предстала вместе с дочкой. Балерина в черном купальнике красиво восседает на садовых качелях, а Ариадна стоит рядом. Девочка облачена в белую мини-юбку и голубую рубашку.
«Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качелях. Какая же она стала взрослая! Ей скоро исполнится 17 лет. Мы прекрасно провели время. Когда она была маленькой, на качелях катала ее я. Но так быстро летит время! И все меняется», — написала под фото Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: соцсети
Балерина добавила, что, несмотря на расстояние, они с Ариадной остаются самыми близкими и родными людьми.
Анастасия Волочкова отметила, что похожа с дочкой не только внешне, но и характером, мировоззрением.
«Это самый прекрасный человек! А я — счастливая мама. Я восхищаюсь внутренним миром этой прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а главное, человечностью и добротой», — похвалила дочку Анастасия Волочкова.
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