Редкое фото: повзрослевшая красавица дочь Волочковой в белой мини-юбке и рубашке предстала в гостях у звездной мамы

У звезды балета Анастасии Волочковой настоящая радость.

В гости в ее особняк приехала дочка Ариадна. Девочка постоянно живет с отцом Игорем Вдовиным и мачехой Еленой Николаевой, но иногда навещает именитую маму.

В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором предстала вместе с дочкой. Балерина в черном купальнике красиво восседает на садовых качелях, а Ариадна стоит рядом. Девочка облачена в белую мини-юбку и голубую рубашку.