Редкие кадры: как выглядит молодая вдова Рената Ибрагимова и его младшие дети

Ренат Ибрагимов покорил публику своим голосом. Миллионы девушек были от него без ума. От первого брака с бухгалтером Тамарой у него есть дочки: Надежда и Вера.

Во втором браке у него родилось еще двое детей: Султан и Айя. Однако настоящее счастье он обрел в 2009 году, когда женился в третий раз на Светлане Миннехановой, которая была его на 40 лет моложе. В мае 2022 года Ибрагимов внезапно умер.