Редкие кадры: как выглядит молодая вдова Рената Ибрагимова и его младшие дети

Ренат Ибрагимов покорил публику своим голосом. Миллионы девушек были от него без ума. От первого брака с бухгалтером Тамарой у него есть дочки: Надежда и Вера.
Во втором браке у него родилось еще двое детей: Султан и Айя. Однако настоящее счастье он обрел в 2009 году, когда женился в третий раз на Светлане Миннехановой, которая была его на 40 лет моложе. В мае 2022 года Ибрагимов внезапно умер.
Съемочная команда Андрея Малахова побывала в гостях у певица за месяц до его смерти. Тогда он был в хорошем настроении и не жаловался на здоровье.
Артист с иронией рассказывал о знакомстве с молодой женой. В эфире передачи «Привет, Андрей» были показаны редкие семейные кадры, где он был в окружении детей.
«Мне кажется, что я сразу в него влюбилась. Мне вроде был 21 год», – вспоминала Светлана.
«Короче, ей 20, а мне 60. Я старался ей помочь, начал жениха ей искать. Прошло полгода и я понял, что нет. Такая корова самому нужна!» – шутливо заявляла артист.
Ренат Ибрагимов с женой Светланой. Фото: кадр из передачи "Привет, Андрей"
У него была размеренная жизнь. Дети окружали Ибрагимова. Он хвастался, что они справляются со всем без нянь. Более того, певец был не против того, чтобы завести еще одного ребенка. Его жена была с ним согласна. Это интервью артиста стало последним.
Никто не предполагал, что он не доживет до 75-летия. Ренат заверял, что чувствует себя на 40 лет. Своим родным он оставил большое наследство и песни, которые всегда будут петь не взирая на годы и время.
Всего молодая жена подарила ему пятерых детей: дочек Напылбика, Аиша, Марьям и сына Атилла. В 2018 году у них родилась еще одна дочка, но ее имя осталось тайной.
Ренат Ибрагимов с женой и детьми. Фото: кадр из шоу "Привет, Андрей"