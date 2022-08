«Речь не заходит о политике»: переехавшая в США Анфиса Чехова – об отношении людям из России

Уехавшая в США Анфиса Чехова находится на связи с подписчиками в соцсетях. Телеведущая рассказывает, какие места посетила и что смогла посмотреть. Сейчас звезда отдыхает в Техасе, в котором провела всю последнюю неделю. И по просьбам подписчиков рассказала, как там относятся к русским людям.

«Люди здесь вообще очень отзывчивые и общительные. В процессе разговора спрашивают: Where are you from? Я отвечаю, что я русская. В ответ мне широко улыбаются и говорят «Welcome». Никаких кривых улыбок или агрессии. Люди продолжают общаться дальше, речь даже не заходит о политике», - рассказала подписчикам в микроблоге Чехова.