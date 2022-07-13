«Речь не о деньгах»: Шевчук – об отмене концертов «ДДТ» в России

Некоторое время назад лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук оскандалился на концерте в Уфе. На его нелицеприятные слова о происходящем в мире во время выступления пожаловались некоторые зрители. На музыканта составили административный протокол.
«Когда нам закрыли концерты, это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили работы. Важной работы, нужной. Речь не о деньгах — нам запретили выполнять свой долг перед страной», - заявил Шевчук в интервью Екатерине Гордеевой на ее YouTube-канале.
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Напомним, ранее стало известно, что большой концерт «ДДТ», который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесен на следующий год.