«Речь не о деньгах»: Шевчук – об отмене концертов «ДДТ» в России

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что большой концерт «ДДТ», который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесен на следующий год.

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