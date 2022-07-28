«Ребята спали на полу от стенки до стенки без простыней»: мать Кузнецова — о жизни Шатунова в Москве

Мать композитора Сергея Кузнецова, который написал основные хиты для «Ласкового мая», Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала, в каких условиях жили солисты «Ласкового мая» в Москве у продюсера Андрея Разина, который снимал для них квартиру.
«Мальчишки жили в двухкомнатной квартире. В одной комнате диван, кресло было продавлено. Ребята спали на полу от стенки до стенки без простыней. Просто матрасы кинуты, пальтишки. Вот это я все увидела. Это все не очень чисто и не на высоком уровне».
Как заметила Кузнецова, Разин взял ее на работу. «Я подсчитывала афиши. А офис у него был в здании какой-то комсомольской организации. У него были две запыленные комнаты, в которых никто и никогда не убирался. Зал такой небольшой актовый. Там ничего больше не было. Крыша у здания вообще была проломлена. Я считала пригласительные на концерты. Он даже мне оформил трудовую книжку», — сказала Кузнецова.
По словам матери композитора, она ночевала в этой же комнате с ребятами. «Клала сумку под голову вместо подушки. На трех стульях лежала. Вот так ночевала. А Сережа был в Ташкенте на гастролях. Он звонил с тревогой. Но я просила его не уезжать в Оренбург. Потом Сережа приехал в Москву. Устроил меня в гостиницу на одну ночь на окраине Москвы. И потом мы поехали домой. Не стала я считать афиши Разина», — заметила она.
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Напомним, что именно Андрей Разин в свое время переманил Юрия Шатунова в Москву, пообещав золотые горы. Вскоре группа «Ласковый май» действительно стала невероятно популярной в СССР.