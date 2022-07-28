«Ребята спали на полу от стенки до стенки без простыней»: мать Кузнецова — о жизни Шатунова в Москве

Как заметила Кузнецова, Разин взял ее на работу. «Я подсчитывала афиши. А офис у него был в здании какой-то комсомольской организации. У него были две запыленные комнаты, в которых никто и никогда не убирался. Зал такой небольшой актовый. Там ничего больше не было. Крыша у здания вообще была проломлена. Я считала пригласительные на концерты. Он даже мне оформил трудовую книжку», — сказала Кузнецова.

По словам матери композитора, она ночевала в этой же комнате с ребятами. «Клала сумку под голову вместо подушки. На трех стульях лежала. Вот так ночевала. А Сережа был в Ташкенте на гастролях. Он звонил с тревогой. Но я просила его не уезжать в Оренбург. Потом Сережа приехал в Москву. Устроил меня в гостиницу на одну ночь на окраине Москвы. И потом мы поехали домой. Не стала я считать афиши Разина», — заметила она.

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Напомним, что именно Андрей Разин в свое время переманил Юрия Шатунова в Москву, пообещав золотые горы. Вскоре группа «Ласковый май» действительно стала невероятно популярной в СССР.