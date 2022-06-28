«Ребята не доучились в школе»: Погребняк высмеяла патетический ответ Little Big Пригожину

Софья Таюрская пригрозила мужу Валерии за его предложение лишить коллектив гражданства РФ.
Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Global Look Press

Софья Таюрская от лица коллектива Little Big ответила Иосифу Пригожину на его предложение лишить их гражданства России. Солистка заявила, что сможет поставить Пригожина на колени, если ей захочется, ведь у нее есть компромат на него.

Напомним, группа перебралась в США, записав неоднозначный видеоклип.

Мария Погребняк в своем телеграме посмеялась над Little Big. Предположив, что дела у них в Лос-Анджелесе не очень хороши, раз они находят время на чтение новостей из России.

«По всей видимости, ребята не доучились в школе, раз не знают, что лишать или нет гражданства не в компетенции Пригожина. Для шантажа надо было компромат собирать на лиц, сидящих в других креслах, тоже мне шпионы», — написала продюсер.

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