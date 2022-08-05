«Ребята были просто увлечены музыкой»: сколько концертов в неделю давал «Ласковый май»

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, сколько концертов в неделю было у группы «Ласковый май».
«Ребята просто были увлечены музыкой. Группа стала для них как наркотик. Концерт в день - это как минимум. Мы давали порой по семь концертов в день в зале на тысячу мест».
Как отмечал Кузнецов, музыканты не щадили себя. «Так порой продолжалось в течение недели. Полные аншлаги. В итоге за неделю 49 концертов. Так получилось», - рассказывал Кузнецов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.