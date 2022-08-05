«Ребята были просто увлечены музыкой»: сколько концертов в неделю давал «Ласковый май»

Как отмечал Кузнецов, музыканты не щадили себя. «Так порой продолжалось в течение недели. Полные аншлаги. В итоге за неделю 49 концертов. Так получилось», - рассказывал Кузнецов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.