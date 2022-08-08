«Ребенок звонит 2 месяца сам»: Бородина пожаловалась, что Омаров перестал навещать дочь

Телеведущая Ксения Бородина объяснила отношение своего бывшего мужа Курбана Омарова к их общей дочке Теоне. Шестилетняя наследница очень тоскует по отцу, и подписчики решили, что мама не дает ей видеться с отцом, всячески препятствуя их общению.

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Бородиной прямо задали вопрос об этом, заметив, что Омаров дочь «так любит». На что теледива объяснила, что на самом деле происходит.

«С чего вы взяли, что я не даю? Может, ее не берут просто. Может, ребенок звонит 2 месяца сам, а его даже на час не заезжают увидеть, потому что много «важных дел». Смотрите на действия, а не красивые фразочки», - объяснила телеведущая.

Напомним, что развод Бородиной и Омарова состоялся год назад. Бывший муж телезвезды то и дело демонстрирует свои похождения в Сети, демонстрируя, какой популярностью у противоположного пола пользуется.