«Ребенок на пытке»: Фриске завела «левую» страницу, чтоб следить за жизнью Платона

Наталья Фриске очень переживает из-за того, что ей не удается пообщаться с сыном Жанны Платоном. Отец мальчика Дмитрий Шепелев разорвал все отношения с родственниками певицы и, как признается Наталья, препятствует их свиданиям.

«Мы не виделись с Платоном с 2015 года, то есть семь лет. А до этого Дмитрий давал нам встретиться с мальчиком всего четыре раза. Но это было так унизительно, он не разрешал к нему приблизиться. Бабушке не давал покорить ребенка, нельзя было даже книжку почитать. Ребенок на пытке и мы», - отметила Наталья.

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Но Фриске не отчаивается. Оказывается, она завела «левую» страницу в соцсетях, чтобы следить за жизнью Платона.